De visual novo, Alessandra Mattos com novo visual

A beldade conta que teve medo de escurecer as madeixas e envelhecer a aparência

A atriz Alessandra Mattos está de visual novo. Ela, que sempre ostentou madeixas loiras abriu mão da vaidade e pintou os cabelos de preto para fazer uma participação na novela Jesus. Para comemorar, ela até protagonizou um ensaio sensual. “Pintava meu cabelo há anos de loiro. Quando a produtora me convidou para fazer a participação na novela, só tinha uma exigência que eu o escurecesse. Não pensei duas vezes, faço o que for preciso pela arte. Mas gostei tanto de estar morena que só pintarei de loiro novamente se for preciso para um trabalho" diz Alessandra, que conta que ficou com medo de que o novo visual a envelhecesse:

"Depois de uma certa idade, dizem que cabelos pretos envelhece a aparência. Mas acredito que não mudou nada, minha juventude está dentro de mim e isso acaba transbordando exteriormente".

Alessandra ficou conhecida do público ao desfilar em diversas escolas de samba no Rio e São Paulo, como rainha ou musa. Neste ano, ela inovou e fez parte da comissão de frente da Acadêmicos do Sossego, agremiação do Grupo A.

Thiago Freitas/Asimp

