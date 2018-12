Candidata a Musa do Brasil faz ensaio e diz: “estou sem dormir de ansiedade”

A modelo Carol Brasil tem 25 anos e está na disputa pelo título de Musa do Brasil 2018 representando o estado do Rio Grande do Norte. Ansiosa para a grande final, que acontece nesta terça-feira (11) em São Paulo, a morena diz que está nervosa, porém preparada, para lutar pelo título de mulher mais bonita do país. Nessa reta final, ela só cochila com remédios.

“Estou sem dormir de ansiedade. Tenho descansado pouco e sonhado muito. Tenho a leve intuição de que esse título será meu, nos meus sonhos eu sempre sou anunciada como a Musa do Brasil”, garante. “Estou acreditando no que tenho sonhado e estou seguindo firme na fé para levar essa faixa. A expectativa é muito grande”.

Carol nunca participou de concursos de beleza e até já sofreu bullying por conta do corpo na adolescência. Apesar de ser um mulherão e estar concorrendo com outras 23 mulheres tão lindas quanto, a Musa do Rio Grande do Norte era magrinha e não acreditava que um dia pudesse disputar um projeto de beleza.

“Fui uma menina magrinha, bem reta e sem curvas. Quando era mais jovem me chamavam de ‘Olivia Palito’. Na época queria morrer de vergonha. Hoje eu sou musa de um estado e logo serei eleita a musa do país. É uma vitória tudo o que estou vivendo”, disparou. “Estou com o meu melhor shape e afiada para fazer o melhor desfile na passarela”.

Eduardo Graboski/M2 Mídia

