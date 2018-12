Jéssica Cristy, do Musa do Brasil, estrela fotos na avenida Paulista

Jéssica Cristy, candidata do concurso Musa do Brasil 2018, fez um ensaio pra lá de provocante a noite, na famosa avenida Paulista, a mais badalada de São Paulo. Usando body e ostentando a faixa de Musa do Espírito Santo, a loira roubou os olhares de quem passava pelo local, principalmente dos turistas atraídos pela decoração natalina. Ela já está na cidade para a grande final na próxima semana.

“Gosto de ser e fazer diferente. E fiz acontecer nas fotos na Paulista, claro que consegui parar a avenida mais movimentada de São Paulo. As pessoas paravam para olhar, tirar fotos e, claro, assoviar. Roubei a cena”, disse. “Ainda teve gente que pensou que era uma pegadinha”, completou a loira que já protagonizou muitas câmeras escondidas para a RedeTV!.

Logo após os cliques, Jéssica aproveitou para alfinetar as candidatas. “As outras não têm a coragem e atitude. Já posei seis vezes para a revista Sexy e um dos ensaios teve público. Então, vergonha não rola comigo. É uma coisa que não tenho, sou ousada mesmo”, garantiu. “Não é ser vulgar... em um concurso de beleza vale a sensualidade”.

Para a grande final, que acontece na próxima terça-feira (11), em São Paulo, Jéssica continua treinando pesado. “São treinos intensos e dieta restrita. O friozinho na barriga está a mil. Não gosto de fazer o que as outras modelos fazem, faço diferente porque sou assim em toda minha vida. Na final vou ser a diferentona”, promete.

Eduardo Graboski/M2 Mídia

Clique nas fotos para ampliar