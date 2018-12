Receitas: Biscoitinhos de Natal para presentear

Ingredientes

250g de farinha de trigo

100g açúcar de confeiteiro

10g gengibre em pó

1 colher café de cravo em pó

1 colher de café de canela em pó

100g manteiga sem sal

2 ovos

Modo de preparo

Em um bowl, misture todos os ingredientes secos. Adicione a eles: os ovos e a manteiga em pedaços. Misture bem até formar uma massa lisa e até que não grude na mão. Leve para gelar por no mínimo 30 minutos. Com um rolo, abra a massa numa superfície enfarinhada. Se for necessário, acrescente mais um pouquinho de farinha para dar ponto de abrir sem grudar no rolo. Corte no formato desejado com cortadores, arrume em uma assadeira deixando um espaço entre eles e asse em forno pré-aquecido até começarem a dourar (aproximadamente 15 minutos). Tire do forno, espere esfriar. Se preferir, decore com canetinhas de colorir alimentícias e coloque dentro de um pote.

(www.arno.com.br | www.rochedo.com.br)