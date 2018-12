Receitas: Panetone com mousse de Nutella e ganache

Ingredientes

1 chocotone de 750g

300g de creme de leite fresco

400g de Nutella

200g de chocolate meio amargo

200g de creme de leite fresco

Modo de preparo

Com uma faca de serra, tire a tampa do chocotone. Reserve. Faça uma cavidade no chocotone usando uma faca e reserve. "Rasgue" um pouco dessa massa e reserve.

Na batedeira bata o creme de leite fresco até formar chantilly. Em uma vasilha, incorpore, aos poucos, o chantilly à Nutella, misturando delicadamente. Recheie o chocotone intercalando a mousse com alguns pedaços de massa de panetone. Feche a tampa e leve para gelar. Sugestão: sirva com uma calda de chocolate.

(www.arno.com.br | www.rochedo.com.br)