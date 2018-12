Receitas: Rabanada de forno

Ingredientes

1/2 xícara de leite

1 lata de leite condensado

1 colher de chá de canela em pó

Pão filão amanhecido e fatiado

Açúcar e canela para polvilhar

Modo de preparo

Corte os pães em fatias de aproximadamente 2cm de espessura e deixe de um dia para outro fora da embalagem para deixar ressecado. Em um bowl, misture o leite, leite condensado e canela em pó. Banhe as fatias de pão nessa mistura. Coloque as fatias em uma assadeira e leve ao forno pré aquecido a 180º por 10 minutos, tire a assadeira do forno para virar as fatias da rabanada e volte ao forno por mais 5 ou 10 minutos (até que estejam levemente douradas). Passe as rabanadas na mistura de açúcar e canela.

(www.arno.com.br | www.rochedo.com.br)