Receitas: Salada de lentilha com bacalhau

Ingredientes da lentilha

400g de lentilha canadense

1/2 cebola

1 dente de alho

3 folhas de louro

Sal a gosto

Ingredientes do bacalhau

800g de bacalhau dessalgado

1/2 cebola

1 dente de alho

3 folhas de louro

Pimenta do reino branca

Ingredientes da cebola caramelizada

Cebola caramelizada

4 cebolas laminadas

10g açúcar

100g manteiga

Sal e pimenta do reino branca a gosto

Cebolinha francesa para decorar

Modo de preparo

Coloque as lentilhas com a cebola, alho, folhas de louro e sal na panela de pressão Rochedo. Após pegar pressão conte 5 minutos e desligue. Retire as lentilhas da água e reserve. Cozinhe o bacalhau com a cebola, alho, folhas de louro e sal em água fervente por 20 minutos. Retire da água, espere esfriar e desfie. Para preparar a cebola caramelizada, coloque o açúcar em panela e assim que ele derreter por completo adicione a manteiga e as cebolas laminadas. Deixe refogar em fogo baixo, mexendo sempre, até que elas fiquem bem douradas. Misture as lentilhas com o bacalhau desfiado e coloque as cebolas caramelizadas por cima. Decore com cebolinha e sirva.

(www.arno.com.br | www.rochedo.com.br)