Receitas: Salada de batata com pesto

Ingredientes para salada

6 batatas em cubos

1 abobrinha laminada grelhada

1 folha de louro

Azeite para grelhar a abobrinha

Sal e pimenta do reino a gosto Lascas de parmesão para decorar

Ingredientes para o pesto

1 maço grande de manjericão desfolhado (branqueado)

60g de castanha de caju

60g de parmesão

250ml de azeite (ou até obter a consistência desejada)

Sal a gosto

Pimenta do reino a gosto

Modo de preparo do pesto

Ferva 500ml de água com 1 colher de sopa de sal. Coloque as folhas de manjericão e deixe por 1 minuto. Retire as folhas, descarte a água e mergulhe imediatamente na água fria. Reserve as folhas. Bata todos os ingredientes do pesto no processador.

Modo de preparo da salada

Coloque os cubos de batata em uma panela e cubra com água fria. Leve ao fogo com a panela tampada até ferver. Quando ferver cozinhe por 2 minutos ou até que os cubos fiquem macios, mas sem desmanchar. Descarte a água e reserve as batatas. Fatie e grelhe a abobrinha em frigideira com sal e pimenta do reino a gosto. Quando as batatas estiverem frias tempere com o molho pesto e monte a salada com a abobrinha e as batatas. Decore com lascas de parmesão.

(www.arno.com.br | www.rochedo.com.br)