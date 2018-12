Receitas: Caipirinha cítrica

Ingredientes

300ml cachaça branca

50g de capim santo

Limão siciliano

Limão taiti

Açúcar

Gelo

Folha de capim santo para decorar

*limão cravo (opcional)

Modo de preparo

Bata a cachaça e capim santo no liquidificador e coe. Reserve. Em uma coqueteleira, ou pote com tampa, amasse bem as rodelas de limão com o suco de limão e açúcar. Adicione a cachaça aromatizada. Chacoalhe bem e coe. Coloque a mistura em um copo e acrescente alguns cubos de gelo, rodelas de limão e folhas de capim santo para decorar.

(www.arno.com.br | www.rochedo.com.br)