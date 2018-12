Receitas: Lasanha de Lombo com Abacaxi

Ingredientes:

Molho Branco:

10 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

10 colheres (sopa) de farinha de trigo

4 litros de leite

Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto

Recheio de Lombo:

1 kg de lombo de porco

4 dentes de alho picados

4 colheres (sopa) de óleo

3 colheres (sopa) de alecrim

5 colheres (sopa) de suco de limão

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Molho Agridoce:

2 colheres (sopa) de manteiga ou margarina

1 cebola média, picada

3 colheres (sopa) de mel

4 colheres (sopa) de suco de limão

2 xícaras (chá) de suco de laranja

Para a Montagem:

1 embalagem de Lasanha Isabela (500g)

500g de muçarela em fatias

1 abacaxi picado

Queijo parmesão ralado

Modo de Preparo:

Prepare o molho branco:

- Em uma panela média, aqueça a manteiga ou margarina e doure a farinha de trigo.

- Junte 4 litros leite aos poucos, mexendo sempre para não empelotar. Acerte o sal, tempere com a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Retire do fogo e reserve.

Prepare o recheio de lombo:

- Tempere o lombo com alho, alecrim, suco de limão, sal, pimenta-do-reino e cubra com filme plástico e deixe descansar por 30 minutos.

- Unte uma assadeira com manteiga ou margarina, acomode o lombo, cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio por uma hora. Retire o papel-alumínio e deixe dourar. Retire do forno, desfie e reserve.

Prepare o molho agridoce:

- Em uma panela média, aqueça a manteiga ou margarina, refogue a cebola, acrescente o mel, suco de limão, suco de laranja e deixe cozinhar, mexendo de vez em quando até reduzir e o molho ficar espesso.

- Misture o molho agridoce no lombo desfiado e reserve.

Prepare a Lasanha:

- Em um refratário grande e fundo divida o molho branco em 5 partes, as tiras de lasanha em 4, o recheio de lombo, as fatias de muçarela e o abacaxi picado em 2.

- Alterne as camadas de molho, massa e recheio da seguinte forma: molho branco, fatias de muçarela, tiras de lasanha, molho branco, recheio de lombo, abacaxi picado, tiras de lasanha, molho branco, fatias de muçarela, tiras de lasanha, molho branco, recheio de lombo, abacaxi picado, tiras de lasanha, molho branco e finalmente queijo parmesão ralado.

- Cubra com papel-alumínio e leve ao forno médio (200ºC) por 50 minutos. Para dourar a superfície, retire o papel-alumínio 10 minutos antes de finalizar o tempo.

Rendimento: 15 porções

Preparo: Forno & Fogão

Tempo de Preparo: 2 horas e 30 minutos

Grau de Dificuldade: Elaborado

