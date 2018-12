Receitas: Torta Mousse Duo de Chocolate

Ingredientes

Massa da Torta

2 embalagens de Tortinhas de Chocolate Isabela

25 g de manteiga gelada

Mousse de Chocolate

300 g de chocolate meio amargo picado

100 g de creme de leite UHT

300 ml de creme de leite fresco

1 envelope de gelatina sem sabor em pó (12 g)

Mousse de Chocolate Branco

300 g de chocolate branco picado

100 g de creme de leite UHT

300 ml de creme de leite fresco

1 envelope de gelatina sem sabor em pó (12 g)

Modo de Preparo

- Triture meio pacote de Tortinhas de Chocolate Isabela até virar uma farofinha. Transfira para um recipiente, coloque a manteiga e misture com a ponta dos dedos até virar uma farofa grossa.

- Em uma assadeira de fundo removível de 20 cm, cubra todo o fundo com a massa. Espalhe uniformemente e refrigere.

- Junte o chocolate ao creme de leite UHT e leve ao micro-ondas por 30 segundos. Misture e leve novamente por mais 10 segundos. Repita esse processo até que todo o chocolate esteja derretido e vire um creme liso. Reserve.

- Dilua a gelatina de acordo com as instruções da embalagem e misture ao creme de chocolate.

- Bata o creme de leite fresco até ponto de chantilly e misture delicadamente ao creme de chocolate. Espere firmar um pouco fora da geladeira.

- Distribua as Tortinhas de Chocolate Isabela por dentro da forma, nas laterais, uma ao lado da outra, na parte inferior, com o chocolate virado pra fora, apertando levemente sobre a massa para fixar bem.

- Coloque o mousse de chocolate delicadamente, espalhe bem, deixando a superfície bem lisa e volte para a geladeira.

- Enquanto isso, faça o mousse de chocolate branco da mesma forma que o escuro, porém aguarde firmar um pouco mais que o outro antes de usar.

- Faça outra volta de Tortinhas de Chocolate sobre os que já estão na forma, intercalando para que fiquem em ziguezague. Despeje o mousse delicadamente, alisando a superfície e leve pra gelar por pelo menos 4 horas.

Tempo de preparo: 45 minutos

Rendimento: 10 porções

(www.isabela.com.br)