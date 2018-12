Receitas: Strogonoff de Pirarucu com Creme de Castanha de Caju

Ingredientes - Peixe:

- 250 g de pirarucu cortado em cubinhos

- 1/2 cebola pequena picadinha

- 1 dente de alho amassado

- 1 colher de sopa de azeite

- ½ colher de chá de cúrcuma

- 1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino

- ½ colher de sopa de extrato de tomate fresco

- ½ cenoura pequena ralada

- ½ colher de sopa de tomilho fresco

- ½ colher de sopa de salsinha fresca picada

- Sal a gosto

Ingredientes - Creme de castanha de caju:

- 1 xícara de castanha de caju crua e sem sal (deixar de molho em água por 8h)

- 1 xícara de água

- ½ cebola grande picadinha

- Sal, pimenta do reino e noz moscada a gosto

Modo de Preparo - Creme de Castanha:

1. Escorra a água da hidratação e descarte.

2. Lave as castanhas e coloque-as no liquidificador.

3. Adicione a xícara de água e as nozes e tempere com sal e pimenta do reino.

4. Bata até formar um creme homogêneo. Se precisar, adicione mais água.

Modo de Preparo - Peixe:

1. Refogue a cebola no azeite e adicione o peixe em cubinhos.

2. Coloque a cenoura ralada, o tomilho e o alho e mexa por alguns segundos. Acrescente a salsinha, o extrato de tomate e a cúrcuma e misture.

3. Tempere com sal e pimenta a gosto. Mexa por 3 minutos.

4. Adicione o creme e misture mais um pouco.

5. Monte no prato e finalize com cebolinha.

Sirva com arroz sete grãos.

(Receita sugerida pelo natural chef Carlos Rocha - www.namucursos.com.br)