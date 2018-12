Receitas: Bolo de Churros

Ingredientes - Massa Bolo:

- 3 unidades de ovo.

- 3 colheres de sopa óleo de coco ou margarina sem leite

- 1 xícara açúcar demerara

- 2 xícaras de farinha de arroz integral

- 1/2 xícara de leite de coco

- 1/2 colher de sopa canela em pó

- 1 colher de sopa fermento em pó

Modo de preparo - Massa Bolo:

1. Bata as claras em neve e reserve.

2. Em outra vasilha, bata com a batedeira as gemas com o óleo de coco (ou margarina) e o açúcar.

3. Acrescente a farinha sem glúten e o leite de coco, batendo sempre.

4. Coloque a canela em pó e o fermento e misture com uma colher.

5. Acrescente as claras em neve e misture delicadamente.

6. Coloque em uma forma untada com óleo e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180 graus.

7. Asse por aproximadamente 30 minutos ou até dourar (espete um palito para ver se está assado).

8. Deixe ficar morno, tire da forma e corte ao meio

Ingredientes - Leite de Amêndoas:

- 2 xícaras de amêndoas sem pele (hidrate de 8 a 12 horas)

- 900ml água de coco

Modo de preparo - Leite de Amêndoas:

1- Após a hidratação, coe e coloque as amêndoas no liquidificador

2- Adicione o leite coco e bata

3- Coe novamente com um pano fino



Ingredientes – Doce de Leite sem Lactose

- 900ml de leite de amêndoas (receita acima)

- 100ml de leite de coco

- 7 colheres de sopa de açúcar demerara

- 1 colher de sopa de açúcar de coco

- 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

- 2 colheres de sopa de amido de milho

Modo de preparo - Doce de Leite sem Lactose:

1- Misture tudo e leve ao fogo (mexer cerca de 40 minutos a 1 hora).

2- Recheie uma das metades do bolo já cortadas, junte com a outra metade e passe o doce em cima da massa, cobrindo-a. Salpique canela em pó e sirva.

(Receita sugerida pela chef Gabi Rabelo, retirada do curso Pães, Bolos e Tortas sem glúten e sem lactose - www.namucursos.com.br)