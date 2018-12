Governo anuncia homenageados com a comenda Ordem do Pinheiro

O Governo do Paraná anuncia os homenageados deste ano com a Ordem do Pinheiro, a mais alta honraria do Estado. O decreto que oficializa a condecoração foi assinado nesta segunda-feira (10) pela governadora Cida Borghetti.

A cerimônia de outorga será quarta-feira, dia 19 de Dezembro, data em que serão comemorados os 165 anos de Emancipação Política do Paraná. A cerimônia está marcada para 19 horas, no Palácio Iguaçu.

Neste ano serão homenageadas 80 pessoas. Vinte e quatro personalidades receberão comendas no grau Grã Cruz; 32 no grau Grande Oficial e 24 no grau Comendador.

Símbolo

A Ordem Estadual do Pinheiro foi criada em 1972 como símbolo do reconhecimento do Governo do Estado a pessoas que se destacam em suas profissões e atuação pública, contribuindo para a divulgação e crescimento cultural, econômico, político e social do Paraná.

Para a escolha dos homenageados, organizações da sociedade civil fazem as indicações de pessoas. O processo passa por uma comissão do Governo do Estado, formada pela Casa Civil, Chefia de Gabinete do Governador, Casa Militar e Secretaria da Cultura.

Confira AQUI os laureados com a Ordem Estadual do Pinheiro – 2018.

AEN