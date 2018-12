Caburé Canela volta a Londrina para show gratuito no sábado (15)

Banda londrinense está em turnê pelo Brasil

Macumba-erudita, reggae-jazz, África-Schoenberg, punk-baião. As músicas autorais da banda londrinense Caburé Canela são uma mistura de gêneros. E o público da cidade poderá conferir ao vivo toda essa originalidade no próximo sábado (15), a partir das 20h em um show gratuito no Canto do MARL (Av. Duque de Caxias, 3241).

O show vem em boa hora: na semana passada o Canto do MARL, uma ocupação artística no centro de Londrina, ganhou na Câmara de Vereadores de Londrina a cessão de uso definitivo do prédio ocupado. Dessa forma, o show fará parte das comemorações.

A apresentação integra a turnê de divulgação do primeiro álbum da banda, intitulado Cabra Cega e lançado neste ano. Até agora a turnê já contemplou sete shows, nas cidades de São Paulo, Assis e Presidente Prudente. A exemplo da apresentação no Canto do MARL, a maioria dos shows na primeira etapa da turnê foi gratuita e realizada em espaços que atuam na perspectiva da descentralização cultural. Em São Paulo, por exemplo, a banda se apresentou na ocupação Ouvidor 63, no centro da cidade, e também no projeto Sarau da Brasa, que acontece nas ruas de Brasilândia, Zona Norte da cidade.

Depois do show em Londrina, a banda segue viagem rumo a Florianópolis (29) e São Francisco do Sul (30). A turnê continua no ano que vem pelas cidades de Porto Alegre, Pelotas, Caxias do Sul, Santa Maria, Passo Fundo, Balneário Gaivota, Criciúma, Joinville, Blumenau e Curitiba.

O álbum Cabra Cega pode ser escutado nas plataformas de streaming, inclusive no YouTube, pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=7oFjDZPPNJg

Ainda em 2018, a Caburé Canela lançou o videoclipe da música Sem, dirigido por Leon Gregorio. O vídeo pode ser acessado no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=C2T2OIlPZd4

Caburé Canela é formada por Carolina Sanches (voz), Lucas Oliveira (voz e guitarra), Maria Carolina Thomé (percussão), Mariana Franco (contrabaixo), Paulo Moraes (bateria) e Pedro José (voz e guitarra).

A turnê do álbum Cabra Cega conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina via PROMIC - Programa Municipal de Incentivo à Cultura.

Felipe Melhado/Asimp