Tamarana: Prefeitura aumenta em 60% repasse para Asilo São Roque

O repasse da Prefeitura de Tamarana para subsidiar o Asilo São Roque será 60,24% maior em 2019. O montante anual, que foi de R$ 152.021,00 durante 2018, subiu para R$ 243.600,00, já que, conforme a Associação São Roque (entidade responsável pela administração da unidade), era necessário incrementar o trabalho desenvolvido no asilo – que, inclusive, terá sua capacidade máxima de atendimento alterada para até 18 idosos (atualmente, são 12 internos no local).

"Vai ajudar bastante. Vamos poder aumentar o número de funcionários", afirmou a presidente da associação, Emiko Olinda Goto, sobre a elevação do subsídio. A administração municipal também irá ceder dois servidores para atuar no serviço de limpeza da unidade.

Para Olinda, além do suporte dado pela prefeitura, ações filantrópicas realizadas pela sociedade são importantes para o público do asilo.Um desses gestos em prol dos idosos aconteceu na tarde da última sexta-feira (7), quando um grupo de mulheres de Tamarana foi até o local para oferecer um lanche e, em celebração ao Natal, presentear os internos e os profissionais que atuam no Asilo São Roque. "Somos uma família e trabalhamos para dar dignidade para os idosos. Temos pedido para a comunidade estar junto a nós para levar um pouco mais de alegria para eles", contou Emiko Olinda Goto.

Lucas Marcondes Araújo/NCPMT