Governadora destaca a importância social dos jornais do Interior

A governadora Cida Borghetti recebeu ontem (10), no Palácio Iguaçu, em Curitiba, integrantes da Associação dos Jornais do Interior do Paraná. No encontro, Cida destacou a função social que o setor exerce, ao disseminar informações sobre o Estado, sobre ações que impactam nas comunidades e campanhas de utilidade pública. O secretário de Estado da Comunicação, Alexandre Teixeira, e o deputado federal Ricardo Barros participaram do encontro.

“Os jornais do Interior exercem o essencial papel de ampliar o acesso dos cidadãos a mensagens e informações a que eles têm direito”, disse Cida. “São fundamentais para apurar e veicular notícia e ações de interesse coletivo e potencializar campanhas para conscientizar sobre temas importantes, como abuso sexual infantil e violência contra a mulher e idosos, por exemplo”, afirmou.

O secretário Alexandre Teixeira reforçou a atuação jornais e destacou a boa parceria do Governo do Estado com os veículos de comunicação. “A mídia regionalizada tem um papel importante para transmitir ações governamentais e, também, para trazer ao conhecimento da esfera pública as principais demandas da sociedade”, afirmou.

Para o presidente da Adjori-PR, Elísio Siqueira, a gestão da governadora Cida Borghetti deixa um legado aos paranaenses. “Um governo dinâmico, com muita entrega e autorização de obras. Uma atuação sem distinção de partido e com respeito ao cidadão, incluindo os meios de comunicação do Estado”, afirmou Siqueira.

AEN