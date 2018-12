Bíblia Sagrada - Liturgia do dia 11/12/2018

Primeira leitura (Isaías 40: 1-11)

1 Conforto, consolai o meu povo - diz o seu Deus. 2 Falai ao coração de Jerusalém e chorar com ela, que já cumpriu sua milícia, ele já tiver satisfeito culpa dele, porque ele recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. 3 Uma voz grita: "No deserto abre o caminho para o Senhor, desenhe na estepe um caminho reto para o nosso Deus. 4 Todo o vale seja levantado, e todo monte e outeiro abaixados; volte para a planície acidentada e planície das terras baixas. 5 A glória do Senhor será revelada e toda criatura a verá. Pois a boca do Senhor falou. " 6 Uma voz diz:" Grite! "E eu digo:" O que devo eu gritar? "-" Toda a carne é grama e todo o seu esplendor como uma flor do campo. 7A flor seca, a erva seca, assim que sopra o vento de Yahweh (pois, é verdade, a erva é o povo). 8 A erva seca, a flor seca, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. 9Suba a uma alta montanha, um feliz mensageiro a Sião; chora com uma voz poderosa, alegre mensageiro para Jerusalém, chora sem medo. Dize às cidades de Judá: "Aqui está o seu Deus" .10 Lá vem o Senhor Javé com poder, e seu braço subjuga tudo. Veja que seu salário o acompanha, e seu pagamento o precede. 11 Como pastor pastoras o seu rebanho; ele apanha os cordeirinhos nos braços, carrega-os no peito e trata os bezerros com cuidado.

- Palavra do Senhor.

- Graças a Deus.

Responsório (Ps 95,1-2.3.10ac.11-12.13-14)

- Aqui está nosso Deus, que chega com poder.

- Cante ao Senhor uma nova canção, cante ao Senhor, toda a terra; Cante ao Senhor, abençoe seu nome, proclame sua vitória dia após dia.

- Diga ao povo sua glória, suas maravilhas para todas as nações. Diga ao povo: "O Senhor é o rei, ele governa o povo em retidão.

- O céu se alegra, a terra se alegra, o mar reverbera e tudo o enche; alegrar os campos e tudo neles, aplaude as árvores da floresta.

- Na frente do Senhor, que já está chegando, ele já está governando a terra: ele governará o mundo com justiça e os povos com fidelidade.

Evangelho (Mateus 18: 12-14)

- O Senhor esteja com você.

- E com o seu espírito.

- Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + de acordo com Mateus.

- Glória a você, Senhor.

12 o que você acha? Se um homem tem cem ovelhas e um deles se desviar, não deixará as noventa e nove nas montanhas para ir em busca daquele que se extraviou? 13 E se ele a encontrar, eu te digo na verdade que ele tem mais alegria para ela do que para os 99 não perdidos. 14 Do mesmo modo, não é a vontade do vosso Pai celestial que apenas um destes pequeninos se perca.

Palavra de Salvação.

- Glória a você, Senhor.

Ouça a Homilia

Deus busca o que está perdido em nós

A alegria de Deus é encontrar o que está perdido; a alegria do coração d’Ele é reencontrar cada uma de Suas ovelhas

“Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela, do que com as noventa e nove que não se perderam” (Mateus 18,13).

Há mais alegria no coração de Deus com o encontro do que com aqueles que estão em Deus e, muitas vezes, não se encontram no colo d’Ele. A alegria do Senhor é encontrar o que está perdido, a alegria do coração d’Ele é reencontrar cada uma de Suas ovelhas.

Existem, talvez, noventa e nove ovelhas acomodadas, felizes, porque estão na Igreja, porque estão na casa de Deus, porque participam dos movimentos da Igreja, porque fazem seus serviços, mas não se incomodam com a ovelha que está perdida. Ou, talvez, traduzindo o que o Papa Francisco traz para os nossos dias: hoje, temos algumas ovelhas na casa do Senhor e outras noventa e nove longe precisando ser encontradas.

Não podemos regozijar somente por nós: “Porque nós encontramos o Senhor. Porque nós estamos na casa do Senhor”. O trabalho do pastor é encontrar o que está perdido.

Encontramo-nos, muitas vezes, perdidos mesmo estando na casa de Deus, mesmo estando no serviço do Senhor. Se estamos perdidos, Deus está procurando nos encontrar, está buscando o que está perdido em nós, onde está o fio condutor e a direção da nossa vida.

Às vezes, acontecem coisas, situações que nos entristecem, desfavorecem e frustram a nossa vida e o nosso coração, mas não podemos perder a direção, não podemos perder a luz. A luz e a direção da nossa vida tem nome, chama-se: Jesus. É preciso estar com Jesus, não basta saber d’Ele, é preciso conviver e estar no coração de Deus. Esse é, na verdade, o grande movimento da nossa alma: todos os dias procurar o Senhor e deixar-se ser encontrado por Ele.

Deus está nos procurando em tudo aquilo que estamos fazendo e realizando no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, nos negócios, naquelas situações mais pessoais que vivemos, sobretudo, nos nossos afetos e nas nossas emoções.

Quantas vezes nos perdemos no mundo emocional, nos confundimos em meio a tantas emoções da vida, e é preciso a sobriedade de espírito para poder se encontrar e não se perder nos caminhos da vida. Ao mesmo tempo em que procuramos nos encontrar com o Senhor e Ele nos encontrar, precisamos procurar os que estão mais distantes dos caminhos d’Ele. Precisamos alargar os horizontes do nosso coração para irmos ao encontro do outro, para nos alegrarmos com aquele que volta, para fazermos festa com quem está distante. Não há celebração do Natal sem a ovelha perdida voltando para se encontrar com o Senhor.

Que aquilo que está perdido em nós tenha a graça do encontro com a verdade de Deus e, ao mesmo tempo, os que estão perdidos e distantes d’Ele tenham a graça de se encontrar com a luz e com a verdade que se chama Jesus.

Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo - Sacerdote da Comunidade Canção Nova, jornalista e colaborador do Portal Canção Nova. Contato: padrerogercn@gmail.com – Facebook