Trecho da Faria Lima tem alterações no trânsito a partir desta terça-feira (11)

Em função das obras de duplicação da via, fluxo no sentido UEL passa a ocorrer pelas ruas Nicolau Copérnico e Maria Judith Felício

Por causa das obras de duplicação da rua Prefeito Faria Lima, a circulação de veículos na via sofrerá alterações na altura da praça José Ferreira da Silva Filho, em frente à entrada do jardim Alto da Colina, na região oeste da cidade. A partir das 12h desta terça-feira (11), o fluxo em direção à Universidade Estadual de Londrina (UEL) foi desviado para as ruas Nicolau Copérnico e Maria Judith Felício. Já no sentido UEL-Centro o trecho terá trânsito pela esquerda, em mão inglesa. A expectativa é que as mudanças durem cerca de 60 dias, até que sejam concluídos os trabalhos de readequação da rede de drenagem sob a pista, realizados pela Secretaria de Obras.

Em virtude do desvio, a Prefeitura de Londrina, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), implantou nova sinalização viária no local e nas ruas do entorno. O objetivo é evitar congestionamentos e orientar os motoristas. Na Faria Lima, marcas de canalização e linhas amarelas foram pintadas para conduzir o fluxo para a esquerda em frente à praça, devolvendo-o para a faixa mais à direita perto da rua Colina Verde. Na rua Nicolau Copérnico, as demarcações indicam tráfego em sentido único onde até então funcionava mão dupla. O mesmo foi feito na Maria Judith Felício, mas apenas no trecho que margeia a área de lazer.

Além da sinalização horizontal, a iniciativa envolveu a colocação de 12 novas placas. A recomendação da CMTU é que os condutores reduzam a velocidade e redobrem a atenção ao passar pelo trecho, sobretudo durante os horários de pico.

A obra de duplicação da rua Prefeito Faria Lima teve início no dia 5 de novembro. Os serviços serão realizados em duas etapas, mas de forma integrada, com execução de 1,5 km no total. No Lote 1, a duplicação abrange área de 900 metros e será feita no sentido da UEL até a ponte do Lago Igapó, compreendendo trecho que inicia na Rua Reverendo João Batista Ribeiro Neto até a Rua Bento Munhoz da Rocha. O prazo de execução do primeiro trecho é de sete meses a partir da ordem de serviço.

Já no Lote 2 a execução contempla outros 600 metros e ocorrerá a partir da Rua Bento Munhoz da Rocha até o alto da Faria Lima, chegando na Avenida Maringá, em etapa que também inclui a construção da ponte na área do Igapó. Os trabalhos devem ser executados em até nove meses, com previsão de início a partir de fevereiro de 2019.

A Prefeitura investirá o montante aproximado de R$ 8 milhões. Os valores licitados são de R$ 2.633.217,69 no Lote 1 e mais R$ 3.871.550,41 para o Lote 2, por meio de financiamento junto à Caixa Econômica Federal. A contrapartida do Município é de R$1.460.000,00 para as desapropriações de terrenos deste trecho. A responsabilidade pelos dois trechos é da construtora londrinense Imai e Barreto Engenharia LTDA.

Asimp/CMTU