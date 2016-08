Londrina: Série Palcos Musicais realiza recital do violonista Natanael Fonseca

Cultura

Show desta sexta-feira (26) encerra o “Mês do Violão”em Londrina; ingressos podem ser adquiridos online pelo endereço goo.gl/aKDdUF

A Série Palcos Musicais promove, nesta sexta-feira (26), mais uma apresentação do “Mês do Violão”. A atração da vez é o recital do violonista Natanael Fonseca, às 20h30, no Centro Cultural Sesi/AML, que fica na Praça 1º de Maio, 130. Os ingressos podem ser adquiridos por R$20 e R$10 (meia-entrada) no Brasiliano Bar e Cozinha (Rua Espírito Santo, 655 – 3322-9211), Livraria da Silvia (Rua Belo Horizonte, 900, Loja 19 - 3026-9339) e nos locais do evento, somente no dia, após 18 horas. Também podem ser comprados online pelo endereço goo.gl/aKDdUF.

No recital, o músico irá incluir obras de Manuel Ponce, Leo Brouwer, Marlos Nobre e Radamés Gnattali. Natanael Fonseca é baiano, licenciado em Música e pós-graduado em Performance Musical pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). É músico da Orquestra Sinfônica da UEL desde 1991, já se apresentou em diversas cidades brasileiras com cameratas e orquestras sinfônicas e também acompanhou grandes instrumentistas brasileiros em festivais de músicas e apresentações diversas.

Essa é a terceira apresentação do “Mês do Violão”, encerrando a sequência promovida em agosto pela Série Palcos Musicais. Antes, já tinham sido realizados em Londrina dois recitais com os violonistas Marcel Powell e Yuri Marchese.

A Temporada da Série Palcos Musicais é organizada pela ArtisColégium, com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), Unimed e John Deere/ Horizon. O apoio é da Rádio UEL FM, CBN, Hotel Crystal, Londrina Convention, Brasiliano e Livraria da Silvia.