Feliz aniversário Fernanda D´avila: 31 anos com muita saúde

Fernanda D'avila, a Musa da Cinturinha Fina, completa hoje 31 anos de idade e quem ganhou um presentão foram seus fãs. Nas lentes do mito das beldades, Rogério Tonello, Fernanda mostrou que está em muito boa forma, se não, em sua melhor forma. Magrela na adolescência, Fernanda se diz feliz com seu corpo agora. "Prefiro agora do que aos 15 ou 16 anos, quando eu era muito magrelinha. Sofria muito bullying porque eu tinha um peitão que na época não era moda e não tinha curvas, minhas amigas tinha."

