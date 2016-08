Musa da Luta Livre revela sua dieta e dispara: “Não acredito em dieta em que se passa fome, a vida é muito curta para privações”

Social

Gabi Castrovinci, lutadora de wrestling e primeira brasileira a fazer parte da nata da luta livre americana, integrando a renomada equipe Bro Mans e lutando na Federação só para mulheres, Shine Wrestling, contou como administra sua dieta para manter a boa forma e se preparar para as lutas.

Surpreendentemente, Gabi revelou que não se consulta com um nutricionista e que faz sua dieta por conta própria.

"Não me consulto com nenhum nutricionista, pois não tem segredo, comer proteína com vegetais, reduzir carboidratos, no meu caso, dependendo do campeonato para aumentar, ou não o uso de carboidratos", conta Gabi Castrovinci.

Sobre as dietas radicais seguidas por muitas famosas para mudar suas medidas, Gabi se mostra totalmente cética: "Eu não acredito em dieta que passa fome, que não se come carboidrato, não vou deixar de comer as coisas, a vida é muito curta para ficar vivendo de privações."

