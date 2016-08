Simone Sampaio vira repórter em luta de Muay Thai e entrevista Mendigata e Yudi Tamashiro

Esportes

Na noite do último domingo (21), o conceituado Espaço Onix dos proprietários Marcio e Erika Meira, o qual fica situado na zona sul da capital de São Paulo, em parceria com a PMT Punisher Muay Thai e o Canal Combate, realizaram o primeiro de uma série de lutas que ainda irão acontecer.

Muay Thai é uma arte marcial originária da Tailândia e que conserva tradições há muitos anos, onde além dos lutadores profissionais, tem feito muito sucesso entre os esportistas e também os famosos.

Adepta da malhação e a luta de muay thai, a jornalista e rainha de bateria Simone Sampaio, que desfila pela escola de Samba Dragões da Real no carnaval de São Paulo, foi convidada para realizar as entrevistas durante o evento deste último domingo, as quais serão exibidas no canal Combate.

A beldade foi escolhida a dedo para realizar a cobertura, justamente por ser praticante da modalidade, gostar muito do assunto e estar sempre antenada em tudo que envolva a modalidade.

"Uma iniciativa incrível de apoio ao atletas. O Muay Thai tem muitos adeptos mas é pouco divulgado, esses lutadores são muito aguerridos; tem histórias de vida incríveis, dignas de filme! Fico feliz em poder participar deste evento que abre mais espaço para a modalidade da luta, com uma estrutura ímpar e equipe super profissional, arbitragem super respeitada a AMTI, além de tratar o atleta como devem ser tratado", afirma Simone.

Quem também estiveram no evento prestigiando, foi a modelo e assistente de palco Fernanda Lacerda, que da vida a personagem 'Mengigata', o cantor Yudi Tamashiro, o apresentador Thiago Rocha, o lutador de MMA João Almeida, que atualmente pertence à Academia Corinthians.

