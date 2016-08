Londrina: Lançamentos do rock pesado são atração no Palco AlmA

Cultura

A segunda rodada de shows do projeto Palco AlmA Londrina 2016 está marcada para domingo (28), com destaque ao cenário do punk rock e seus desdobramentos. As apresentações começam às 16h, na Vila Cultural AlmA Brasil, com as bandas locais Mhorula e TuRBö, além da paulistana Water Rats, todas com trabalhos lançados recentemente. O projeto é desenvolvido pela emissora AlmA Londrina Rádio Web e tem patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura de Londrina – PROMIC.

Nos shows, a rádio quer traduzir a diversidade cultural presente em sua programação: depois de reunir reagge e afrobeat com os artistas Rafael Morais Trio, Aduba e Kika, agora é o som underground que ganha espaço no projeto.

Convidados

O intercâmbio sonoro é garantido nesta rodada pela banda de punk rock Water Rats, fundada em Curitiba e hoje baseada em São Paulo. Seu segundo disco, Ugly by Nature, foi lançado em vinil em 2014 (edição esgotada), para no ano seguinte ganhar o videoclipe lançado exclusivamente pelo site da revista Rolling Stones e também uma versão em CD pelo selo paulistano Hearts Bleed Blue. Em 2016, lançou o EP Hellway to high, gravado em Seattle (EUA). Na formação do grupo, o vocalista e guitarrista Alex Capilé é acompanhado por Renê Bernuncia (bateria), Pedro Gripe (guitarra e vocais) e Bi Coveiro (contrabaixo).

Um som pesado é o que promete também a londrinense TuRBö, cujo lema é “rock´n roll sem frescura”. Influenciada por bandas como AC/DC, Thin Lizzy e Motörhead, a banda subirá ao palco recém-chegada de uma turnê com o artista country Willie Heath Neal. Além de explorar a parceria entre os gêneros musicais, a banda aproveitou a passagem por 12 cidades brasileiras para divulgar seu primeiro álbum de estúdio, Trilha Sonora para Pessoas Rústicas, que baseia o repertório do show e está disponível para ouvir e baixar pela internet. O grupo é composto por Ricardo Pigatto no baixo e vocal, Netto Pavão na bateria, Rafael Bueno e Thiago Franzim nas guitarras.

Já o projeto Mhorula é capitaneado pelo versátil Maurício Werner (suas referências vão de Trilöbit a Bacalhau Samba Rock Clube), e tem como base os movimentos post-punk e industrial. Mescla componentes eletrônicos com os instrumentos convencionais, em parceria com o guitarrista Thiago Ponti. Em junho deste ano, eles lançaram o EP Armadura de Beleza, registro com seis faixas, resultado de um processo de amadurecimento do trabalho iniciado em 2010.

Palco Alma

O evento deste domingo é o segundo, de quatro previstos ao longo do ano, com a participação de 12 bandas, ao todo. Os ingressos custam R$20 para o público em geral, e R$10 para quem se cadastrar antecipadamente no site da Alma Londrina Rádio Web - www.almalondrina.com.br. A emissora está na rede desde 2012 e conta com mais de 20 programas, além do noticiário produzido por um núcleo de jornalismo cultural.

Os próximos eventos estão agendados para outubro, com samba e tropicalismo na Vila Cultural AlmA Brasil; e dezembro, com programação de bandas do indie rock.

Asimp/Projeto Palco AlmA Londrina 2016