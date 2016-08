Maringá Seleto/Unifamma estreia no sábado

Esportes

A equipe de futsal feminino do Maringá Seleto/Unifamma, garantida na fase semifinal do Campeonato Paranaense de Futsal adulto, volta a jogar no fim de semana em competição oficial. A equipe ganha uma pausa no Estadual, já que as disputas agora ocorrem na divisão B dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs), em Apucarana.

O time maringaense estreia no próximo sábado (27), na competição do governo do Paraná. O primeiro jogo será diante de Campo Mourão, em partida programada para as 14h45, no ginásio de esportes Lagoão, em Apucarana. O time está no Grupo D, que ainda conta com o Manoel Ribas. Somente os dois melhores avançam à segunda etapa.

O segundo jogo da equipe no campeonato acontece na segunda-feira (29), frente ao time do Manoel Ribas, às 10h15, no ginásio de esportes do Centro Esportivo Três Reis de Oliveira.

Visando uma boa campanha nos JAPs, a equipe de Maringá Seleto/Unifamma realiza os últimos treinamentos no ginásio de esportes do Colégio Gastão Vidigal. A equipe se condiciona física e tecnicamente até quinta-feira, e na sexta segue viagem para Apucarana.

Maringá Seleto/Unifamma