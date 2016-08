Jonathan Nemer traz a Londrina o humor sem censura

Cultura

O humorista Jonathan Nemer, da nova safra que faz sucesso nas redes sociais, traz a Londrina neste sábado (dia 27) um stand up comedy de pegada mais leve, que ele mesmo classifica de humor censura livre. Sua produção de vídeos de piadas, esquetes, críticas e brincadeiras já atingiu mais de 100 milhões de visualizações no canal Desconfinados, no Youtube. A apresentação será às 19 horas, no Teatro Colégio Londrinense (Avenida JK, 1652).

Nemer leva ao palco sátiras, paródias e imitações com temas diversos. O estilo colocou o humorista em evidência, abrindo espaço em atrações de TV de rede nacional como Profissão Repórter e Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, e o quadro Famosos da Internet do Programa da Eliana, do SBT.

Jonathan Nemer já viajou com o show por 22 estados do país mostrando sua irreverência para público estimado em mais de 300 mil pessoas. A veia humorística vem da infância, quando já se divertia assistindo a filmes de comédia.

Os ingressos estão à venda por R$ 60,00 a inteira, com opção de meia-entrada a R$ 30,00 para quem doar um quilo de alimento não perecível. Estudante paga metade (R4$ 30,00) com apresentação de documento. Podem ser adquiridos antecipadamente no Shop UniFil Colégio Londrinense (Avenida JK, 1635, em frente ao Teatro).

A promoção é da UniFil com patrocínio da Help Fax, Midiograf, Casa do Toner, Pier Coffee e Book Room.