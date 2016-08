Rodrigo Diniz... Das passarelas para o ringue de Muay Thai

Esportes

Rodrigo Diniz, com apenas 25 aninhos, 75 kg e 1.75 m de pura beleza, é sagitariano, nascido e criado em Campinas, município brasileiro do interior do estado de São Paulo, cursou Administração pela PUC, porém resolveu trancar a faculdade no último semestre para se dedicar aos treinos que é a sua maior paixão.

O bonitão de olhos verdes, lembra que quando era mais jovem, chegou a morar uma temporada em Itatiba e desde aquela época sua beleza já chamava atenção, pois sempre recebia convites de lojas de roupas para estampar fotos para ilustrar os catálogos das suas roupas, o que em seguida rendeu inclusive convites para desfiles.

Mesmo com os mais variados convites surgindo com frequência para a carreira de modelo, Rodrigo que é extremamente fascinado por esportes, optou em dedicar-se por completo as modalidades esportivas, onde se considera um jovem competitivo e que adora desafios. Entre os esportes, sem duvida alguma a luta de muay thai, é o que mais lhe chama atenção, porém gosta também de jiu jitsu, MMA, futebol, wrestling e muitos outros.

Trabalha atualmente dando aulas de muay thai para adultos e crianças em uma academia da cidade onde reside, além de ser proprietário do Galehra's Botequim, um conceituado bar / restaurante que fica instalado na Avenida Moraes Salles, também em Campinas.

Com o lema em sua frase preferida "Quem faz o que gosta, vive de ferias", Rodrigo tem a sua vida praticamente inteira focada nos esportes, tanto que possui como ídolos os lutadores José Aldo e Anderson Silva, além do jogador Rogério Ceni e do ator americano Sylvester Stallone. A paixão é tão grande por esportes que frequenta treinos para prestigiar os amigos até em suas horas vagas.

