Mais de 200 adolescentes estão inscritos no Brasileiro de Estrada e Pista de Juniores 2016

Esportes

Competição para atletas entre 12 e 18 anos está marcada do dia 27 de agosto a 3 de setembro

A cidade de Maringá, no interior do Paraná, terá a honra de receber mais uma vez, os melhores talentos da nova geração do ciclismo de estrada e de pista do país. De 27 de agosto a 3 de setembro, atletas de 12 a 18 anos encaram a disputa do Campeonato Brasileiro de Estrada e Pista Juniores.

Estão inscritos 222 atletas de várias regiões do País. Eles serão divididos em 3 categorias, feminino e masculino: Júnior, de 17 a 18 anos (nascidos em 1998 e 1999; Juvenil, de 15 a 16 anos (nascidos em 2000 e 2001); e Infanto Juvenil, de 12 a 14 anos (nascidos entre 2002 e 2004).

As competições de estrada, contrarrelógio e resistência, serão realizadas no Parque Tecnológico, no distrito industrial, próximo ao aeroporto. Já as provas de ciclismo de pista ocorrem no velódromo municipal.

O Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e Pista Junior é uma organização e realização da Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e Federação Paranaense de Ciclismo (FPC), com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Confira a programação

Vera Barão/Asimp