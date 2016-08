Londrina: CLAC encena “Festa da Risada”

Cultura

Centro Londrinense de Artes Circenses é a atração do Clubinho do Londrina Norte Shopping neste sábado

Com um espetáculo muito divertido, o CLAC (Centro Londrinense de Artes Circenses) se apresenta neste sábado (27), às 16 horas, no “Clubinho” do Londrina Norte Shopping. “Festa da Risada” é a montagem da companhia londrinense neste final de semana.

Os já famosos palhaços Arnica e Geléia, ao lado do personagem Pepito, criam situações inusitadas e sempre engraçadas, resgatando a magia do palhaço e do circo.

O “Clubinho” é realizado gratuitamente pelo Londrina Norte Shopping desde 2014, sempre nas tardes de sábado, às 16 horas, com grande sucesso de público. A atração abre espaço para grupos artísticos de Londrina e região mostrarem os seus trabalhos e interagirem com crianças de todas as idades.

Serviço: O “Clubinho” é gratuito e realizado ao lado da praça de eventos, onde está instalada a "Floresta Encantada", atração também gratuita para crianças de até 8 anos. O estacionamento do Londrina Norte Shopping é gratuito todos os dias.

Ruth Costa Meira/Asimp