Empolgada com as Olimpíadas Rio 2016, Madrinha de bateria da Tatuapé começa a fazer natação

Nagila Coelho, empresária e madrinha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Tatuapé, se empolgou tanto com as Olimpíadas Rio 2016 que decidiu investir em um projeto antigo: aprender a nadar.

A musa fitness já passou por situações complicadas por não saber nadar e já quase se afogou em algumas ocasiões.

“Eu morei a vida toda no interior, aliás minha família mora até hoje, e sempre íamos a cachoeiras com a família e primos. Uma destas vezes eu fui me distanciando até que não tinha mais pé pra mim e tinha um buraco aonde eu cai dentro e me afoguei. Foi um susto para todos. Outra vez na chácara da minha mãe, meu irmão sabendo disso, para me sacanear, me empurrou na piscina e o trauma continuou ainda maior, passaram se anos e eu no réveillon de 2014 para 2015 fui para Ilha Bela e cai do jet ski no meio do mar com uma tempestade, me desesperei por conta do trauma e só afundava e subia respirava e afundava novamente, Não sabia sequer boiar, até que um anjo apareceu do nada e no meu último suspiro porque não aguentava mais respirar e beber água e você fica mais afobada e se cansa ainda mais, apareceu o salva vidas e me resgatou do fundo do mar”, relembra Nagila Coelho.

Após as complicações Nagila resolveu procurar aulas de natação após assistir provas das Olimpíadas e incentivada pelo o amor que sente pelo nado sincronizado lhe fizeram procurar aulas de natação como sempre amei nado sincronizado.

“Me despertou o interesse em fazer natação. A companhia Athletica está me dando o todo suporte e o incentivo para que eu consiga superar o trauma. Vendo a força de vontade de todos os atletas não só de vencer, mas de superação, percebi que também quero me superar”, diz Nagila Coelho.

A madrinha de bateria, revelou ser fã de Michael Phelps e falou de sua admiração pelo lendário atleta.

“Por tudo que passou, ter superado a depressão, deu a volta por cima e é o nadador mais velho a conquistar uma medalha nas olímpica em sua categoria. Com isso, vejo que a idade só nos faz. Bem, que não existem barreiras quando estamos dispostos a vencer. Não há nada que te segure”, explica Nagila.

A empresária também tem usado suas aulas de natação para ganhar mais condicionamento físico para encarar o desfile da Tatuapé no ano quem vem: “Está me deixando mais confiante me ajuda no condicionamento físico, na respiração, na mente que é o fator principal e mais importante para exercer todas as nossas funções na vida.”

