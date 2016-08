Encontro de raças vai premiar cão mais parecido com o dono

Proprietários de cães pug, buldog inglês, buldog francês e o popular SRD (sem raça definida) têm um bom motivo para passear com os animais no domingo (dia 28) de manhã. O Hospital Veterinário UniFil e a UniFil Pet realizam o 2º Encontro de Raças, com orientação de profissionais sobre características, cuidados e diversões com os pets, além de aula de adestramento.

As atividades vão das 9 às 13 horas, na Vectra Store – às margens do Lago Igapó 2. Para animar o evento, também será realizado concurso com premiação em três categorias: o cão mais simpático, o mais engraçado e o mais parecido com o dono. Os vencedores recebem kits com acessórios pets e produtos veterinários. Inscrições gratuitas no www.unifilpet.com.br ou (43) 3375.7468.