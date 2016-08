Curso qualifica agentes da rede de proteção à criança e ao adolescente no Paraná

Geral

A Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, em parceria com a Escola de Gestão do Paraná promove em setembro e outubro o curso Capacitação de Nível Intermediário no Sistema de Informação para Infância e Adolescência (Sipia CT Web). São 4 mil vagas para conselheiros tutelares, conselheiros municipais e estaduais dos direitos da criança e do adolescente de todo o Estado e, também, para servidores da secretaria.



O curso, na modalidade à distância, tem carga horária de 35 horas/aula, cinco delas no formato de vídeo aulas. Para se inscrever, basta acessar o site do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente no endereço eletrônico www.cedca.pr.gov.br e clicar no banner lateral “Capacitação Sipia CT Web-Inscrições”.



O coordenador da Política da Criança e do Adolescente, Alann Barbosa Bento, explica que a capacitação tem o objetivo de consolidar o Sipia enquanto ferramenta de organização do trabalho dos conselheiros tutelares e dos conselheiros de direitos.



“Durante o curso os novos conselheiros tutelares aprenderão como registrar e gerenciar localmente os dados dos atendimentos realizados”, diz o coordenador. “O conteúdo também ajudará os conselheiros de direito e demais instâncias a usarem o sistema para subsidiar a formulação de políticas públicas na área da criança e do adolescente”, explica Bento.



De acordo com Bento, o sistema online coordenado em todo o Brasil permite que os conselheiros tutelares registrem, acompanhem e adotem medidas apropriadas para os casos de violações de direitos de forma ágil e sistemática. Desde que foi implantado, o Governo do Estado investe na capacitação e assessoramento dos usuários do sistema e no monitoramento da qualidade das informações inseridas.



PROGRAMAÇÃO – O curso será ministrado em duas edições. A primeira acontece de 12 a 30 de setembro, direcionada aos conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente. Para este grupo, as inscrições encerram no próximo domingo (28). Na segunda turma, para conselheiros tutelares e conselheiros estaduais dos direitos da criança e do adolescente, as aulas acontecem de 10 a 30 de outubro, com inscrições abertas até 30 de setembro.



ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS - Todos os Conselhos Tutelares do Paraná também foram estruturados. Desde 2011, o governo estadual formalizou convênios com 390 municípios, contemplando 404 Conselhos Tutelares. O investimento chega a R$ 12,1 milhões destinados à compra de 668 computadores, 404 impressoras e 404 veículos. Os recursos são do Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), aprovados pelo Conselho Estadual da Criança e Adolescente (Cedca).



AEN