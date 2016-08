Paraná terá cidade inteligente em parceria com a Universidade de Chicago

Geral

Representantes da Universidade de Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos, se reuniram com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior, para dar início ao projeto - o primeiro da instituição americana no Brasil - de implementar uma cidade inteligente no Paraná.



“A cidade inteligente não tem apenas o aspecto tecnológico. Ela busca soluções em políticas públicas, sociais, de saúde e de segurança, com foco na área criminal, entre outras áreas”, disse o pesquisador, membro do Conselho Internacional de Políticas Públicas da Universidade de Chicago, Fabio Losso. A ideia inicial da equipe é auxiliar no controle de gestão de pessoas, ou seja, saber o que as pessoas querem dizer, por meio de um banco de dados.



O representante do grupo norte-americano, professor de Direito, Políticas Públicas e Medicina, Anup Malani, é um dos maiores especialistas do mundo em regulação e economia da área de saúde. “A função desta parceria é criar uma ponte entre o conhecimento e a prática”, destacou.



No encontro, o grupo buscou definir qual seria o melhor município para receber este projeto. Entre algumas opções, foi escolhido Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, por ser uma cidade que sofre com problemas sociais, áreas de invasão, problemas ambientais e, ainda, tem em sua área uma penitenciária.



Para o professor Anup, as grandes cidades geralmente têm os mesmos problemas, como a criminalidade e desemprego. "Já nas cidades menores, o fator do planejamento urbano pode ser mais focado e o resultado tem muito mais efeito", afirma.



PROGRAMAÇÃO – Também foi definido um cronograma de trabalho. Para setembro, será apresentada a proposta de um acordo com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o Serviço Social Autônomo (Sedu/Paranacidade) e a Universidade de Chicago. Até o dia 15 do mesmo mês, a equipe do Paranacidade, comandada pela assessora especial Mônica Vieira, deve enviar um diagnóstico do município de Piraquara, onde serão detalhados os problemas mais urgentes de cada área. O prefeito da cidade, Marcus de Souza Tesserolli, será consultado e convidado para ajudar neste trabalho inédito em administração pública.



Em outubro, a equipe da Universidade de Chicago deve enviar sua proposta, que consiste em uma análise prévia de dados, durante a execução e a pesquisa. "A pesquisa é a parte que mais interessa à equipe da Universidade de Chicago. É o que move a Universidade a vir para o Brasil. Em seguida, iremos auxiliá-los a criar um case, que é um trabalho de colaboração, e ambas as partes aprendem com isso", diz, Fabio Losso.



"Estamos muito felizes com a parceria com a Universidade de Chicago. E também muito esperançosos de conseguir concretizar este projeto. Além disso, temos a honra de receber o primeiro projeto no Brasil com a Universidade de Chicago. Temos certeza de que toda a inteligência, expertise e tecnologia que a instituição tem para nos repassar será fundamental para podermos disseminar o trabalho para todos os municípios do Paraná", afirma.



Participaram também da reunião o deputado estadual Guto Silva, a advogada Rejane Schirr, o juíz Felipe Forte Cobo e o advogado Leonardo Losso.

AEN