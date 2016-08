CEU recebe o espetáculo “Números” nesta sexta-feira

Cultura

O Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) de Londrina recebe nesta sexta-feira (26), às 14 horas, o espetáculo “Números”, da Cia. Os Palhaços de Rua. O evento é gratuito e aberto à comunidade. A apresentação faz parte do projeto “Ocupação Kaos no CEU”, da Cia. Teatro Kaos, patrocinado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). O CEU fica localizado na Rua Ângelo Gaiotto, s/n, atrás do Colégio Estadual Polivalente, Jardim Santa Rita I, região oeste.

A montagem promete fazer o público dar muitas gargalhadas com as confusões causadas por Batata Doce e Turino, dois palhaços que acabam de chegar de suas andanças mundo afora e estão doidos para mostrar as coisas que aprenderam nesta divertida aventura.

Entre saltos e labaredas, eles fazem as maiores confusões quando um tenta ajudar o outro. Os palhaços tentam apresentar um espetáculo de números perfeitos, mas a ameaça de desastre artístico está pairando sobre a dupla como um fantasma.

O coordenador do projeto “Ocupação Kaos no CEU”, Edward Fão, contou que o espetáculo, assim como vários outros já apresentados dentro do projeto, promove interação com o público por ser repleto de números e jogos circenses ligados à linguagem do clown.

A intenção das atividades do projeto é ocupar o espaço do CEU com atividades culturais, movimentando o cenário local e dando oportunidade para que as companhias da cidade possam ter um público mais amplo. No dia 2 de setembro (sexta-feira), o CEU irá receber o espetáculo “Poeta que Pariu”, da Cia. Teatro de Garagem.