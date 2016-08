Casa da Mulher oferece oficina de “Produção de Pães”

Geral

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, através da Casa da Mulher, está com inscrições abertas para a oficina de “Produção de Pães com o Uso da Soja”. A atividade é gratuita e advinda de uma parceria com o Programa de Educação Tutorial (PET), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

A oficina será realizada na sede da Casa da Mulher, que fica na Avenida Máximo Peres Garcia, 340 (esquina com a avenida São João), na região leste, na quarta-feira (31), às 14 horas. As interessadas podem se inscrever através do (43) 3378-0111 ou pessoalmente na sede da instituição. As vagas são limitadas. A oficina é destinada, prioritariamente, a mulheres acima de 18 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica.

A Casa da Mulher é um espaço de realização de atividades de caráter formativo, preventivo, terapêutico e profissionalizante junto às mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social ou pessoal. Seu objetivo é promover a inclusão produtiva e social, bem como apoio a organizações comunitárias de mulheres.

N.Com