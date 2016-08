CEU promove palestra “Um banquete à natureza: presente de grego”

Geral

Nesta sexta-feira (26), às 10 horas, a biblioteca do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), promove a palestra “Um banquete à natureza: presente de grego”. O ministrante será o artista José Donizeti Celis Luiz, que está com uma exposição com a mesma temática no CEU, desde o começo do mês. A faixa etária é livre e a entrada é franca.

A exposição traz uma mesa de jantar com elementos que lembram um banquete. Todos os itens que compõem o banquete são produzidos com materiais recicláveis como sacolinhas plásticas, embalagens de plástico, papel, entre outros.

O objetivo da palestra, assim como da exposição, é sensibilizar o observador sobre o descarte inadequado de materiais que podem ser reciclados e os danos causados por estes resíduos no meio ambiente. A exposição destaca ainda que animais como tartarugas e pássaros podem confundir estes materiais com comida, vindo a ingerir componentes nocivos.

Segundo a bibliotecária do CEU, Priscila de Jesus Ribeiro, a ação também chama a atenção sobre a importância da reciclagem, até para manifestações artísticas. Além da palestra, será passado um documentário sobre o assunto e o artista pretende levar outras peças produzidas com materiais recicláveis.

A exposição “Um banquete à natureza: presente de grego” está aberta ao público até o dia 31 de agosto e pode ser visitada de segunda a sexta, das 8 às 15 horas. O CEU fica na Rua Ângelo Gaiotto, s/n, Jardim Santa Rita I.

N.Com