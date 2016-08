Professores da região leste se reúnem para capacitação

Educação

Mais de 850 professores de 27 escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs),da região leste, vão se reunir para uma capacitação na próxima segunda-feira (29), das 8 às 12horas e, das 13h30 às 17h30, na sede da Escola Municipal José Garcia Villar, na Rua Pitangueiras, 209, Jardim Panorama.

Durante a capacitação, serão realizadas 15 palestras e oficinas com os professores sobre diversos temas e exposição com os trabalhos realizados pelos docentes nas unidades escolares. O primeiro debate englobará a “Psicomotricidade”, em que o professor Gustavo Aires de Arruda abordará o uso de práticas lúdicas no ensino convencional.

Em seguida, haverá informações sobre a “Produção de texto a partir de contação de história”, com as profissionais do Apoio Pedagógico de Língua Portuguesa, Aliny Perrota da Silveira e Jozélia Jane Corrente Tanaca. Na sequência, a professora Magda Goulart Campelo falará sobre “Musicalização”; o professor Waldir de Oliveira abordará “Histórias Musicalizadas”; a assessora pedagógica Cristiane Borba trará o tema “Educação Ambiental”; Mirella Citto Botti vai dar palestra sobre “As tecnologias mediando as produções textuais”; Roberto Pintor ministrará informações sobre “Direitos e Deveres”; e Regina Aparecida de Oliveira debaterá a “Resolução de Problemas”.

Além deles, haverá palestra com Deibe Barbosa de Moraes a respeito da “Inclusão na Educação Infantil e Ensino Fundamental”; também sobre a “Psicodinâmica do Trabalho: considerações sobre a saúde do professor no exercício profissional em Instituição Pública de ensino”; a “Religiosidade e Diversidade” e, por fim, a secretária municipal de Educação, Janet Thomas, abordará a “Consciência da Sexualidade”.

De acordo com o diretor da Escola Municipal José Garcia Villar, Lucas Gonçalves de Souza, este é o segundo ano em que as unidades escolares se reúnem para a capacitação dos professores. A ideia surgiu em um momento de discussão de valores educacionais realizado pelos diretores da região leste. “No momento de discussão foi elencado o valor da escola para a sociedade e o que cada uma faz dentro de sua sede, ficando restrito somente a ela, quando poderia ser aproveitado pelas demais escolas. No ano passado, o encontro foi excelente e conseguimos capacitar 800 professores”, explicou.

O objetivo do encontro é mostrar os trabalhos desenvolvidos pelas escolas municipais e CMEIs da região leste; proporcionar aos professores um momento de palestras e oficinas com temas relevantes ao seu desenvolvimento profissional; promover a interação entre os profissionais da educação e motivá-los dando continuidade às práticas docentes de qualidade, além de oferecer um momento de troca de experiências e de valorização do trabalho dos professores.

N.Com