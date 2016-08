Unidades de Saúde abrem neste sábado para vacinação contra dengue

Saúde

Todas as 40 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da zona urbana de Londrina abrirão neste sábado (27), das 10 horas às 18 horas, para vacinar os jovens de idade entre 15 e 27 anos. Os interessados devem ter em mãos um documento oficial com foto, e, se possível, levar um comprovante de endereço e a carteira de vacinação para a atualização dos dados cadastrais.



A intenção da Secretaria Municipal de Saúde é que 120 mil pessoas sejam imunizadas. Até o momento, a estimativa dos técnicos é que mais de 7 mil jovens já receberam a primeira dose da vacina. Apenas, ontem (25), estima-se que foram aplicadas cerca de 900 doses, durante a campanha realizada nas escolas estaduais.



Segundo a diretora-geral da Secretaria Municipal de Saúde, Eliana Zaninelo Marussi, os números oficiais estão sendo computados pela Secretaria de Saúde, que os repassa diariamente à Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa). “O número de vacinas aplicadas está aumentando todos os dias, devido ao esforço do município em ir até as escolas estaduais, e abrir as portas das unidades de saúde durante a semana e no sábado inteiro. Além disso, estamos contando com o apoio dos pais, dos jovens e de toda a divulgação que a campanha está tendo. Isso é muito importante para nos ajudar na imunização do maior número de jovens possível”, explicou Eliana.



Segundo os dados do critério epidemiológico, em Londrina, a faixa etária de 15 a 27 anos foi a mais afetada com a dengue e a que mais registrou internações devido à doença. Com a vacinação, a Secretaria de Saúde espera evitar o contato desses jovens com a enfermidade e diminuir a proliferação da mesma em, no mínimo, 40%.



A vacina contra a dengue protege contra quatro subtipos virais da doença. A imunização é completa após a aplicação de três doses, com intervalo de seis meses entre elas. Todos aqueles que tomarem a primeira dose têm garantido a segunda e a terceira, mesmo que depois de seis meses tenham completado mais de 27 anos.



Além de Londrina, outros 29 municípios também foram contemplados com a vacina. Destes, 28 irão vacinar pessoas na faixa etária de 15 a 27 anos e dois, os municípios de Paranaguá e Assaí, de 15 a 44 anos, pois a incidência de casos de dengue nestes locais foi maior.



Campanha nas escolas estaduais - A vacinação nos colégios estaduais seguirá por mais quatro dias, segundo cronograma acordado entre o Município e a Núcleo Regional de Educação (NRE). Na próxima segunda-feira (29), os alunos do Colégio Estadual Hugo Simas, Vicente Rijo e do Antônio Moraes receberão os profissionais da Secretaria de Saúde para a vacinação.



Contraindicações – Não podem ser vacinadas pessoas que estão fora da faixa etária alvo da vacinação, gestantes, mulheres que estão amamentando e pessoas imunocomprometidas, como indivíduos com HIV positivo, câncer e outras doenças crônicas. Também não podem utilizar a vacina contra a dengue pessoas que estão sendo submetidas a radioterapia, quimioterapia ou corticoterapia em dose imunossupressora por mais de 2 (duas) semanas.





N.Com