Sine oferece 380 vagas de emprego em Londrina

Londrina

A Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) disponibiliza, através do Sistema Nacional de Empregos (Sine), 380 vagas de emprego em Londrina a partir desta segunda-feira (29). Do total de oportunidades, 93 são exclusivas para pessoas com deficiência ou em reabilitação.



As vagas gerais estão abertas para todos os interessados e abrangem várias áreas. Entre elas, estão 150 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, 100 para operador de atendimento receptivo, 6 para enfermeiro, 6 para auxiliar de enfermagem, 3 para cozinheiro geral, 2 para ajudante de açougueiro, 2 para técnico eletrônico e 2 para teleoperador. As oportunidades são para trabalhadores que possuem desde o ensino fundamental até o ensino superior.



O setor de captação da SMTER realiza a busca de vagas no portal Mais Emprego e junto às empresas diariamente e disponibiliza as oportunidades no mural da agência, que fica na rua Pernambuco, 162. A relação de vagas é atualizada duas vezes por dia, de segunda a sexta-feira. Sendo assim, o trabalhador pode visualizar as vagas disponíveis todos os dias em que for ao Sine.



Vagas exclusivas PCD – As vagas reservadas às pessoas com deficiência totalizam 93. Estão disponíveis 44 vagas para auxiliar de linha de produção, 10 para atendente de lanchonete, 5 para zelador, 4 para assistente administrativo, 4 para servente de obras e 2 para monitor de transporte escolar, entre outras. Essas oportunidades são exclusivas para pessoas com deficiência ou em reabilitação. Um mural exclusivo com todas as vagas PCD também fica disponível para consulta no Sine.



A entrega de senhas de atendimento é feita até as 12 horas. As oportunidades que não forem preenchidas permanecem na lista de vagas. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador, tendo em mãos a carteira de trabalho.