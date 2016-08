Professores do CMEI Marina Saboia participam oficina de pipas

Educação

Na próxima segunda-feira (29), às 8 horas, os 40 professores do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Marina Saboia Nascimento participam de uma prática pedagógica que traz uma oficina de pipas. Após a oficina, às 10 horas, os professores também farão uma caminhada pelo centro do bairro União da Vitória, para soltar as pipas e conhecer as características da comunidade a qual moram nossas crianças.



A coordenadora do CMEI, Fabiana Salvador, contou que a ideia da ação surgiu do interesse que as crianças e adolescentes do bairro têm em pipas. “As crianças acabam trazendo esse interesse para o cotidiano da escola. Como muitos professores não tiveram esta vivência, faremos um trabalho para que eles tragam essa cultura para dentro da escola e,assim, possam ampliar os conhecimentos”, disse. A oficina será ministrada por um professor da unidade e um pai de aluno.



Fabiana contou que, pensando também na necessidade do contato com histórias infantis, do acesso às diferentes literaturas que aguçam a curiosidade, imaginação e o incentivo à leitura, as pipas trarão consigo histórias infantis. “Os professores irão inserir histórias infantis nas pipas, vão soltar e cortar as linhas delas para que as pipas voem e cheguem até as crianças, incentivando a leitura entre elas e espalhando o encantamento das histórias. Será uma experiência única”, destacou.



A ideia foi inspirada no projeto Céu de Histórias, de iniciativa do instituto Pró-livro, que divulga contos de grandes nomes da literatura brasileira ilustrados em pipas que são soltas em comunidades. A oficina será na sede do CMEI, na rodovia João Alves da Rocha Loures, 3.655, jardim Cristal, e as pipas serão soltas ao lado do Projeto Viva a Vida.



