Biblioteca Infantil promove lançamento de livro sobre a gastronomia local

A Biblioteca Infantil de Londrina promove, nesta terça-feira (30), o lançamento do livro “Uma Aventura pela Gastronomia Londrinense”. Produzido através do projeto Educação Patrimonial em Londrina, o livro conta, de maneira didática e ilustrada, a história do Município e seu desenvolvimento através da cultura gastronômica. O lançamento será às 14 horas, e a Biblioteca Infantil de Londrina fica localizada na Praça Primeiro de Maio, 110, centro.



Com ilustrações de Waldomiro Neto, o livro possui trinta e cinco páginas, e teve tiragem de mil cópias. Segundo a diretora de Patrimônio Artístico e Histórico-Cultural da Secretaria Municipal de Cultura, Vanda de Moraes, os exemplares serão cedidos a escolas da cidade e, do total, 300 já estão selecionados para escolas municipais. “Durante o evento, teremos a participação de uma integrante da equipe do Sesc Cadeião Cultural, que fará uma leitura dramática de trechos do livro para as crianças presentes”, contou.



O projeto Educação Patrimonial em Londrina conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic). O coordenador do projeto e autor do livro, Leandro Henrique Magalhães, contou que o material é voltado a crianças com idade acima de 10 anos. “Nosso projeto já publicou outros exemplares sobre a gastronomia regional. E com base na pesquisa teórica e acadêmica que realizamos para estas publicações, desenvolvemos este para o público infantil”, disse.



Magalhães explicou que o livro enfoca a gastronomia por ela ser um elemento que marca a identidade do povo, neste caso, da cidade. “É um livro que ajuda a entender a história de Londrina. No texto, chamamos a atenção para o fato de Londrina ser muito diversificada, isso é bem enfatizado no livro, pois é uma marca da construção da cidade. É ressaltada a nossa diversidade étnica, falando ao mesmo tempo da gastronomia, de forma didática”, ressaltou.

