JAPs: Primeira rodada tem 72 partidas nas coletivas em Apucarana

As primeiras partidas dos Jogos Abertos do Paraná (JAPs) da Divisão B acontecem neste sábado em várias praças esportivas de Apucarana. Nas modalidades coletivas – basquetebol, futebol, futebol sete, futsal, handebol e voleibol – serão 72 confrontos. Nas demais modalidades, o sábado também será recheado de partidas importantes, já que os vencedores teoricamente se aproximam da próxima fase e, consequentemente, permanecem na disputa direta por uma das vagas à fase final da Divisão A, que vai ocorrer em Guarapuava, no mês de outubro. Desta maneira, também haverá disputas na bocha, bolão, vôlei de praia e disputas no kickboxing.

Basquetebol

Na modalidade de basquetebol, no feminino e masculino, as partidas serão realizadas nos ginásios de esportes do SESI, Lagoão e do Colégio São José.

No Ginásio do Colégio São José, a partir das 9h, Palmital e Cornélio Procópio abrem as disputas. O segundo jogo, às 10h45, será entre Medianeira e Campo Mourão, também pelo feminino. As três partidas seguintes, no período da tarde, ocorrem no masculino. Às 13h30, Sarandi rivaliza com Cascavel; às 15h15, Jacarezinho enfrenta Pato Branco e, às 17h, Foz do Iguaçu atua contra Altônia.

O ginásio de esportes do SESI tem quatro partidas agendadas. As duas primeiras femininas e as demais masculinas A partir das 9h, as garotas de Palmas enfrentam as de Irati. Às 10h45 o time feminino de Peabiru terá como adversário o time do Cascavel. Depois, no período noturno, às 19h45, Ivaiporã atua contra Telêmaco Borba, e o segundo jogo masculino começa às 21h15, entre União da Vitória e Campo Largo.

No ginásio de esportes Lagoão, a partir das 21h, a equipe feminina de Apucarana atua frente ao time de Paranaguá.

Futsal começa com nove partidas

O futebol começa no sábado com nove partidas, sendo cinco no feminino e quatro no masculino. Os jogos acontecem no ginásio de esportes Lagoão. Os sete primeiros confrontos serão entre as garotas. Japurá e Paranaguá abrem o campeonato, às 9h. Depois, às 10h15, jogam Vera Cruz do Oeste e Cornélio Procópio. No terceiro e último jogo da manhã, às 11h30, Ponta Grossa atua diante de Laranjeiras do Sul.

No período da tarde a rodada será retomada, às 13h30, com o jogo entre Chopinzinho e Ouro Verde do Oeste. Às 14h45, Maringá enfrenta a equipe de Campo Mourão. Pelo masculino, às 16h, Reserva do Iguaçu terá como adversário o time de Pato Branco. Às 17h15, jogam Itaipulândia e Castro.

À noite, às 18h30, o time de Bandeirantes enfrenta a equipe de Paranavaí, e às 19h45, no encerramento da rodada, Juranda encara a equipe de Paranaguá.

Handebol tem a sua largada com 10 partidas

As partidas do handebol serão realizadas nos ginásios do Centro Esportivo Três Reis de Oliveira e do Colégio Platão. Os primeiros jogos ocorrem no período matinal, no Platão. Serão quatro partidas no feminino e uma no masculino.

A partir das 10h, as garotas de Barbosa Ferraz realizam a primeira partida contra Astorga. Depois, a rodada será retomada às 14h, com Curitiba x Bandeirantes. Na sequência, às 15h30, Ponta Grossa encara Santa Helena; às 17h, Jardim Alegre enfrenta Iporã. O último jogo será no masculino, na conclusão da primeira rodada no local, com São Miguel do Iguaçu e Campina da Lagoa, às 18h30.

No ginásio de esportes Três Reis de Oliveira, a primeira partida será às 14h, entre Arapongas e Rebouças, no feminino. Depois, a rodada será finalizada com quatro jogos no masculino. Às 15h30, Cambé enfrenta Antonina; às 17h, Dois Vizinhos encara Colorado; às 19h45, Ponta Grossa duela com Corbélia. Às 21h15, Apucarana enfrenta Francisco Alves.

10 partidas abrem disputas no voleibol

Dez partidas, cinco femininas e cinco masculinas, abrem as disputas no voleibol, no ginásio de esportes Mater Dei. Logo às 8h30, as garotas de Guaraniaçu encaram a equipe de Jacarezinho. Às 9h30, Telêmaco Borba terá como adversário o time de Campo Mourão e, às 10h30, na terceira partida feminina da manhã, Foz do Iguaçu enfrenta o time de Irati. Fechando os jogos no período matinal, às 11h30, Palmas atua diante de Campo Mourão, no masculino.

No período da tarde, reinício com o confronto feminino entre Dois Vizinhos e Altônia, às 13h30. Na sequência, três partidas no masculino. Às 14h30, Paranaguá enfrenta Toledo; às15h30, Cornélio Procópio encara União da Vitória e, às 16h30, Cascavel atua diante de Castro. O penúltimo confronto da primeira rodada, no feminino, às 19h30, terá frente a frente as equipes de Apucarana e Ivaiporã. Às 20h30, o jogo masculino entre Altônia e Paranavaí encerra a rodada.

Quatro partidas agitam a primeira rodada do futebol

As partidas do futebol na fase final dos JAPs serão realizadas na Arena Domingão e no campo da UTFPR. Na primeira rodada, serão cinco partidas, a partir das 9h.

O primeiro jogo colocará frente a frente as equipes de Centenário do Sul e Irati. A modalidade terá sequência no período da tarde, às 13h30, com o jogo entre São João do Ivaí e Cornélio Procópio. Às 15h30, Tuneiras do Oeste encara a equipe de Dois Vizinhos.

Na Arena Domingão, a partir das 13h30, Araruna enfrenta a equipe de Ponta Grossa. No segundo e último jogo no local, às 15h30, Apucarana terá como adversário o time de Capanema.

Futebol Sete começa com 28 partidas

O futebol sete também integra o calendário dos Jogos Abertos do Paraná, e as partidas serão realizadas na AFAP – campos 1 e 2 -, Associação Stivar, Amevi – campos 1 e 2 -, CT Molas Fama e Arena Molas Fama.

Na AFAP, campo 1 -, os jogos começam às 8h30, com a seguinte sequência: Loanda x Irati, Terra Rica x Fênix, Guaporema x Mamborê, Centenário do Sul x Altamira do Paraná.

Na AFAP, campo 2 -, às 8h30 as disputas se iniciam com a seguinte sequência: Itambé x Clevelândia, Campo Mourão x Pato Bragado, União da Vitória x Santa Helena e Paranaguá x Corbélia.

Na Associação Ativar, a rodada começa às 9h, e terá Balsa Nova x Florestópolis, Santo Antônio da Platina x Carambeí e Apucarana x Arapongas.

Na Amevi, campo 2, a partir das 9h, com a seguinte sequência: Peabiru x Moreira Sales, Coronel Vivida x Araruna, Floresta x Ângulo, Moreira Sales x Mariluz e Itambé x Pato Bragado.

Na Amevi, campo 1, a partir das 18h30, com Clevelândia x Campo Mourão, Coronel Vivida x Ângulo e Araruna x Floresta.

No CT Molas Fama, às 14h20, com a seguinte programação: Florestópolis x Quedas do Iguaçu, Loanda x Fênix, Irati x Terra Rica, União da Vitória x Corbélia e Santa Helena x Paranaguá.

Na Arena Molas Fama, a partir das 17h30, com Guaporema x Altamira do Paraná, Mamboré x Centenário do Sul, Arapongas x Santo Antônio da Platina e Apucarana x Carambeí.

Orlando Gonzalez/Asimp