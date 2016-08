Preços do milho e da soja reduzem e aliviam custos de produção de suínos e frangos de corte em julho

Agronegócio

Depois de três meses consecutivos de alta, e de pontuações recordes em junho, os custos de produção de suínos e de frangos de corte divulgados pela CIAS, a Central de Inteligência de Aves e Suínos da Embrapa, registraram quedas de 2,32% e de 7,05%, respectivamente, no mês de julho. O ICPSuíno/Embrapa baixou para 247,85 pontos (ante os 253,74 em junho), enquanto o ICPFrango/Embrapa fechou o mês passado em 225,24 pontos (foram 242,32 em junho).

A diminuição nos gastos com a ração dos animais, insumo de maior composição nos custos de produção, foi a maior responsável pelo recuo dos índices.

No caso dos suínos, os custos com nutrição caíram 2,24% em julho com relação ao mês anterior, enquanto que para os frangos de corte a queda foi de 6,72% no mesmo período. Assim mesmo, o ICPSuíno acumula altas de 20,33% no ano e de 32,94% nos últimos 12 meses. Já ICPFrango tem em 2016 um aumento de 12,49%, chegando a 25,04% nos últimos 12 meses.

ICP/Embrapa

Os índices de custos de produção foram criados em 2011 pela equipe de socioeconomia da Embrapa Suínos e Aves e da Conab. O ICPFrango/Embrapa refere-se aos custos de produção no Paraná para aviário tipo climatizado em pressão positiva, modelo referencial de produção. Já o ICPSuíno/Embrapa é obtido a partir de resultados de custos da produção de suínos em sistema ciclo completo em Santa Catarina.

Aplicativo Custo Fácil

Disponível para download gratuito, o aplicativo Custo Fácil – Produtor Integrado auxilia o produtor integrado e a assistência técnica a organizar as informações necessárias para estimar o custo de produção e obter relatórios úteis para a gestão da granja. O Custo Fácil é indicado para integrados com contratos de parceria e de comodato para os sistemas de produção de suínos em creche e terminação, produção de leitões e frango de corte.

O aplicativo funciona em aparelhos móveis com sistema operacional Android e foi desenvolvido pela área de socioeconomia e pelo Núcleo de Tecnologia da Informação da Embrapa Suínos e Aves. O aplicativo pode ser baixado a partir do telefone celular ou tablet clicando no ícone da Play Store e fazendo a busca por "Custo Fácil" ou "Embrapa".

Planilha de cálculo do custo de produção do integrado

A Embrapa Suínos e Aves disponibiliza gratuitamente no site da CIAS uma planilha eletrônica que ajuda produtores de suínos e de frango de corte integrados realizarem a gestão da granja. A planilha permite ao produtor integrado e à assistência técnica inserir os coeficientes técnicos bem como o valor dos investimentos em instalações e equipamentos e despesas operacionais, gerando resultados de custos de modo fácil e uma estimativa da Taxa Interna de Retorno (TIR) do investimento realizado.

Lucas Scherer Cardoso/Asimp/Embrapa