Três colégios de Cambé recebem recursos para reformas

Cidades

O trabalho do deputado estadual Cobra Repórter junto ao Governo do Estado garantiu R$ 300 mil para reformas de três colégios estaduais na cidade de Cambé. São eles: Colégio Estadual Andrea Nuzzi, Colégio Estadual Erico Veríssimo e Colégio Estadual Manuel Bandeira. Cada um irá receber R$ 100 mil para diversas reformas em suas estruturas. O recurso faz parte do Programa Escola 1000, que será lançado pelo governador Beto Richa no próximo mês.

Com os recursos será possível a realização de pequenas reformas e ajustes na sua estrutura física para melhor atender aos alunos. “Em todo o Paraná serão beneficiadas 1.000 escolas estaduais do total de 2.100 existentes. É muito importante que os colégios estejam em condições adequadas para atenderem aos alunos. Uma pequena reforma dessas, muitas vezes, é fundamental para o colégio e seus alunos. Permitirá, por exemplo, o conserto de um detalhado que evitará goteiras nas salas em um dia de chuva. E as estruturas vão se desgastando mesmo com o tempo, por isso, precisam de manutenção constante”, defendeu Cobra Repórter.

Segundo o deputado, o governo do Estado Governador irá aplicar de R$ 100 milhões neste programa visando beneficiar o maior número de alunos possível. Além de Cambé, também serão beneficiadas na região escolas de Arapongas, Ivatuba, Londrina e Rolândia.

Meire Bicudo/Asimp