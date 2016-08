Entrevista com a Candidata a Prefeitura de Londrina Sandra Graça (PRB)

Política

Dando continuidade as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Londrina, o Jornal União recebeu nesta semana, a candidata do Partido Republicano Brasileiro (PRB) Sandra Graça.

Pela quarta vez seguida como Vereadora de Londrina, Sandra Graça vê como encerrada sua participação no Legislativo, e espera a partir de 2017 usar sua experiência à frente do Executivo.