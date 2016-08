CMTU abre licitação para exploração de espaços publicitários no Terminal Rodoviário de Londrina

Geral

Nesta segunda-feira, 29, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) realizará o certame licitatório para exploração de espaços publicitários no Terminal Rodoviário de Londrina (TRL). As propostas deverão ser protocoladas até 8h30, na sede da CMTU - Rua Professor João Cândido, 1.213. O pregão presencial terá início às 9h.

No total, são 26 espaços em diferentes locais, metragens e mobiliários: painéis, pilares, esteiras, relógios, escada rolante, carrinhos de bagagem, dentre outros. Para os painéis, serão utilizadas estruturas em metal ou PVC, com backlight e aplicação de adesivo em vinil. As permissões terão validade de 1 ano, podendo ser renovadas em até 5 anos. Os valores variam de acordo com o ponto escolhido e a metragem, com valores de R$ 150,00 a R$ 4.000,00, aproximadamente, conforme o edital: http://licita.cmtuld.org/licitacoes/428

Segundo Sandro Neves, superintendente do TRL, o objetivo da licitação é aumentar a arrecadação da rodoviária para investimentos em benfeitorias que tornem o espaço mais atrativo, com uma prestação de serviços de qualidade. “Em 2015 e 2016 fizemos algumas melhorias em manutenção, em infraestrutura e também nos pontos comerciais. A rodoviária tem grande potencial para investimentos, além de ser um ponto turístico da nossa cidade”, incentiva.

Atualmente, circulam pela rodoviária cerca de 200 mil pessoas por mês. “Estimamos a média de 8 mil usuários do terminal, diariamente, sendo que 6 mil são passageiros. Diante da crise econômica, a qual também afetou as viagens aéreas, percebemos uma migração de público; cerca de 10% daqueles que viajavam de avião têm migrado para o transporte rodoviário”, diz Sandro.

Infraestrutura do TRL

Estacionamento com 240 vagas (15 minutos de carência). Média de 13.900 veículos por mês, sendo 460 por dia, aproximadamente

32 lojas e 7 espaços comerciais

7 lojas em funcionamento: casa de suco, restaurante 24h, presentes (importados), lanchonete, lanchonete/panificadora, casa do artesão e loja de souvenirs

55 plataformas

Banheiros públicos com opcional para banho (kit com sabonete, shampoo, escova de dente e pasta por R$ 10,00. Toalha e chinelo com devolução)

Guarda volumes

Sonorização automatizada

Fraldário

14 pontos de tomada para carregar os celulares com cadeiras

Sala de Turismo

38 módulos de bilheteria

Carrinhos para bagagens

Caixas eletrônicos 24 horas

Restaurante 24 horas

Serviço de taxi com ponto no local, 24h

Transporte coletivo com ponto dentro do Terminal Rodoviário (linha 109)