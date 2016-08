Avançam as obras de construção do novo IML de Londrina

Londrina

A laje superior da obra do novo Instituto Médico Legal (IML) de Londrina, no Norte do Estado, está concluída, com a finalização da estrutura de alvenaria de todas as salas do primeiro andar. No local funcionará a parte administrativa da nova edificação. Ao todo, a construção terá 2,1 mil metros quadrados, com um investimento de R$ 4,5 milhões do Governo do Paraná.



“Esta é uma obra muito importante para Londrina e região. O novo IML vai modernizar o atendimento e dar mais conforto para os familiares em momentos difíceis, quando acontece a perda de entes queridos”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.



O novo IML vai atender aproximadamente 1,5 milhão de paranaenses de 36 municípios da região. O local contará com diversos laboratórios, consultórios, equipamentos de alta tecnologia e salas de raio-x, além de auditório, estacionamento e cela de psiquiatria. Engenheiros da Paraná Edificações fiscalizam e coordenam o andamento da obra.



Atualmente, as equipes trabalham nas instalações elétrica e hidráulica e ainda na colocação de dutos de ar-condicionado e da estrutura de informática. Também estão instalando todo o encanamento por onde passará a água fria e quente da edificação. As paredes internas do prédio estão com o reboco pronto e a próxima etapa será a pintura e outros acabamentos.



Na parte externa, já foi concluída a pintura das vigas metálicas da cobertura onde irão parar as ambulâncias e as viaturas que farão o atendimento no IML. Está previsto para a próxima semana o início da colocação das telhas para cobertura desta área. Em julho, começou a colocação das pastilhas que fazem o acabamento das paredes externas do prédio. Esta etapa da obra deve ser concluída na próxima semana. As laterais e a fachada frontal terão a cor azul.



A nova sede de Londrina fica na Avenida Dez de Dezembro, no Jardim Europa, próximo ao 4º Distrito Policial.