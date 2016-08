Passarinho que acompanha morcego, acorda de cabeça para baixo

Artigos e Opinião

Por mais que alguém lhe influencie negativamente, ninguém pode culpar os outros pelo que lhe acontece. Quando a coisa vai de mal a pior, a culpa sempre é nossa!

É inútil se esgoelar... E quando vicissitudes o alcançam, mesmo que a culpa não seja nossa, a responsabilidade será nossa. Teremos que agir para mudar o caos!

Em Deuteronômios 1 : 37 Deus repreende os israelitas porque viviam murmurando e reclamavam muito, e nesse versículo Moisés fala ao seu povo: “Por vossa causa o SENHOR enfureceu-se até mesmo contra mim, e determinou: “Igualmente tu não entrarás na terra prometida.”

Uau, até Moisés o SENHOR não permitiu entrar em Canaã...

Deus não obriga ninguém a nada! Em Números 20 : 7 a 13, Deus ordenou a Moisés que tomasse seu cajado, e reunisse a comunidade toda, e juntamente com seu irmão Arão, e sob os olhos do povo hebreu, dissesse ao rochedo para que jorrasse água e desse a água para o povo e para os animais. Moisés estava muito irado pela rebeldia do povo, e não conseguiu segurar sua ira, e exclamou a multidão, em tom ríspido: “Ouvi, agora, rebeldes! Será que teremos de fazer jorrar água dessa rocha para vos saciar a sede?” E Moisés bateu na rocha duas vezes com seu cajado. Imediatamente jorrou água potável, e saciou a sede de todo o povo e de seus rebanhos. Mas, Yahweh disse a Moisés e a Arão: ‘Visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e Palavra à vista dos filhos de Israel, não fareis entrar esta comunidade na terra que lhe dei!”

Observe, prezado leitor, Deus não obrigou Moisés a liderar seu povo... Ele pediu a Moisés para falar com a rocha... E ele pela ira se descontrolou, e bateu na rocha... Bateu duas vezes... Fez da sua maneira e não da maneira que Deus solicitou... Pronto, Moisés e Arão, perderam Canaã...

Este é Deus, prezado!

Mas, Deus é justo! O povo hebreu era marrento, insatisfeito, e reclamava uma barbaridade. Moisés punha panos quentes no alvoroço, consertava as coisas do seu jeito e impedia Deus de corrigir o seu povo. E deu no que deu... Portanto não postergue, não atrase as suas reprimendas quando alguém transgrede... Chame a atenção de forma rápida, tão logo quanto ocorra... Se postergar ficará muito pior... é como rio que se avoluma...

É importante destacar que na história da humanidade não houvesse a cruz, Moisés teria ficado fora do céu, assim como o rei Davi, assim como tantos e tantos... Por isso Jesus é MARAVILHOSO!

E Moisés continuou agindo errado! Depois de ouvir de Deus que não entraria em Canaã, reuniu novamente o povo para dizer-lhes: “Por vossa causa, nem eu entrarei em Canaã....”

Ora, a culpa não era do povo reclamão, era sim do líder Moisés que não tivera pulso firme para paralisar o comportamento rebelde do povo.

Em 2 Samuel 4 : 4, o garoto Mefibosete, fica manco em função da queda de sua babá, que para protege-lo corre com o menino no colo, tropeça e cai. Mefibosete quebra suas pernas! A babá é culpada?

Mefibosete cresceu e sempre olho sua babá com doçura! Ele sabia que ela caíra e esta queda causou suas pernas quebradas, mas sabia que ela correra para salva-lo de morte iminente. Mefibosete era aleijado mas devia sua vida a babá.

Em Gênesis 37, a história de José, filho de Jacó, retrata muito bem o fato de que nas ocasiões em que tiver a oportunidade de culpar alguém, veja isso pela ótica de Deus... Que culpa tinha José de ser odiado pelos irmãos porque era filho predileto de seu pai?

E que culpa tinha José quando a mulher de Potífar a incriminou?

E em Gênesis 45 : 5, quando os irmãos de José perceberam que o segundo homem mais poderoso de todo o Egito era seu maninho que tentaram matar, pensaram logo: Xi, agora estamos em maus lençóis...! Mas a reação de José foi a reação de um homem de Deus... Abraçou seus irmãos, os perdoou e os encheu de benesses...

Em Gênesis 50 : 15 a 21, lemos sobre a exemplar misericórdia de José : “Não tenhais qualquer receio! Acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tínheis a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos: salvar a vida de um povo numeroso! Agora, pois, não temais: eis que eu vos sustentarei, bem como a vossos filhos!”

Que maravilhosa lição de amor!

Então meus prezados, nunca culpe ninguém se você está vivendo situação difícil...E espelhe-se nestes valorosos homens que enchem a Bíblia Sagrada de histórias fascinantes... E tenha Deus sempre no mais íntimo de seu coração... E tudo... TUDO se resolverá a contento...

João Antonio Pagliosa - Curitiba - Paraná - www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br