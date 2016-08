A síndrome do vice

Artigos e Opinião

O vice é um golpista, usurpador do poder! Estamos cansados de ouvir isso nos últimos meses, especialmente depois que a presidente Dilma foi afastada e o vice Michel Temer assumiu o governo. Isso já foi dito, em menor intensidade, em 1992, quando o vice Itamar Franco assumiu. A reação, naquela época, foi menor porque o então presidente Fernando Collor praticamente não tinha partido, base parlamentar e nem apoio popular e, por isso mesmo, o processo de impeachment foi mais rápido. Mas, reservadas as proporções e salvo casos especialíssimos, a relação entre o chefe do Executivo e seu vice é algo delicado e, na maioria das vezes, termina mal, principalmente quando o titular sofre algum revés.

Durante o período democrático 1946-64, o vice (presidente, governador e prefeito) era eleito separadamente. Era comum elegerem-se chefes do Executivo de um partido e seu vice de outro, inclusive adversários políticos. O exemplo mais marcante foi de João Goulart, que com campanha própria, elegeu-se vice de Juscelino e de Jânio e a este sucedeu em sua renúncia. Logo depois de assumirem, os governos militares instituíram a eleição indireta para presidente e governador e mantiveram diretas apenas as de prefeito, acoplando o vice-prefeito na mesma chapa. A partir de então, o vice não precisou mais pedir voto para si, mas para o cabeça de chapa. Quando voltaram as diretas para governador e presidente da República, o sistema foi mantido também para aqueles níveis.

Muitos de nós já assistimos profundas crises entre prefeitos e governadores e seus vices. Mesmo tendo o vice a obrigação constitucional de substituir o titular em seus impedimentos, ele é normalmente acusado de ter conspirado pela desgraça do cabeça de chapa. Outra briga comum se dá pela tentativa de interferência do vice nos assuntos do governo ou, ainda, pelo seu interesse de se fazer sucessor. Tudo isso tem acontecido em estados e municípios onde o titular do governo é afastado. E agora está se repetindo nacionalmente quando a afastada é a presidente da República filiada a um partido que, apesar dos problemas, luta para se manter em pé. Ao vice, no caso Michel Temer, além das ofensas que vem recebendo, resta a tarefa de reparar os enganos cometidos por aquela de quem um dia aceitou ser vice. A tese da conspiração, golpe e outras coisas do gênero, não passa de uma impatriótica protelação contra um país que tem pressa...

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves - dirigente da ASPOMIL (Associação de Assist. Social dos Policiais Militares de São Paulo) - aspomilpm@terra.com.br