Simpósio do Consumidor da OAB-Londrina está com inscrições abertas

Londrina

O VII Simpósio de Direito do Consumidor será realizado dias 14 e 15 de setembro, às 19 horas, no auditório da OAB-Londrina. As inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente na OAB. Os valores são de R$ 30,00 para estudantes e R$ 60,00 para profissionais.

Já estão confirmadas as participações, como convidados, de Flávio Caetano de Paula, Amanda Flávio de Oliveira, Bruno Miragem, da Brasilcom; Tarcísio Teixeira, UEL; e Sandra Bauermann, TJ-PR.

Organizado pela Comissão de Defesa do Consumidor, o simpósio pretende fomentar o conhecimento na área, promovendo debate dos participantes sobre as relações de consumo e seus novos rumos, assim como integrar a comunidade jurídico-acadêmica. O evento é direcionado a advogados, procuradores, promotores, juízes, desembargadores, bacharéis, acadêmicos, professores, e demais profissionais e toda comunidade acadêmica ligada ao direito.